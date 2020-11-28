Кокорин и Жиго помогли «Спартаку» одолеть «Ротор» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/716e05c6-3271-11eb-9b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

Московский «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счётом 2:0.

Встреча началась с минуты молчания в память о легендарном футболисте Диего Марадоне, который умер от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Отличился Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч «красно-белые» забили на третьей добавленной минуте второго тайма, вратаря переиграл Самюэль Жиго.

«Спартак» прервал серию трёх игр без побед и сравнялся по количеству очков с петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. «Сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице, а «армейцы» второе. У команд по 32 очка, но «красно-белые» уступают им по дополнительным показателям. У «Ротора» 8 очков и он замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Следующую встречу команды проведут 5 декабря. «Спартак» сыграет дома против «Тамбова», а «Ротор» в гостях сразится с «Краснодаром».

Как писал NEWS.ru, «Рубин» обыграл ЦСКА благодаря голу Деспотовича, «Уфа» забила «Тамбову» четыре безответных мяча, «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом», «Ахмат» и «Локомотив» разошлись миром, «Химки» одолели «Краснодар», а «Динамо» с разгромным счётом проиграло «Ростову».