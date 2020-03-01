https://static.news.ru/photo/1ad04484-5bf5-11ea-b4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi/instagram.com

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, вернувшийся в футбол и сыгравший первый официальный матч после ареста в октябре 2018 года, заявил, что хочет снова сыграть в сборной России.

«Сочи» проиграл в домашней встрече с тульским «Арсеналом», но Кокорин отличился в первом матче весенней части сезона. Нападающий забил мяч на 64-й минуте встречи.

Если буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим не будет. Общения с [главным тренером сборной Станиславом] Черчесовым не было, — признал 28-летний Кокорин в комментарии ТАСС.

По словам футболиста, после освобождения по УДО он решил не привлекать внимания журналистов и тренироваться. Кокорин отметил, что сейчас хочет не сколько забивать, сколько сохранить здоровье и помочь новой команде, куда перешёл в аренду из «Зенита».

Как писал NEWS.ru, «Сочи» официально объявил о переходе Кокорина 17 февраля. В тот же день футболист отметился дублем в товарищеском матче против московского «Динамо».