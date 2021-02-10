Кокорин досрочно ушёл с тренировки «Фиорентины»

https://static.news.ru/photo/84e0c190-6bd6-11eb-8120-96000091f725_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

Футбольный клуб «Фиорентина» (Флоренция) готовится к намеченному на 14 февраля матчу чемпионата Италии с «Сампдорией» (Генуя). Российский нападающий флорентийской команды Александр Кокорин по неизвестным причинам досрочно покинул тренировку 10 февраля.

У главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли нет претензий к физической форме россиянина. О каких-либо травмах, полученных Кокориным, данных также нет, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источники в Италии.

По информации источников, наставник «фиалок» в работе с российским нападающим в настоящее время делает упор на тактику. Пранделли пытается объяснить Кокорину его роль в схемах и построениях. Ожидается, что тренер будет постепенно увеличивать игровое время форварда. Итальянские журналисты уверены, что в матче с «Сампдорией» Кокорин должен получить больше 20 минут, отыгранных им в дебютной встрече.

Перешедший из московского «Спартака» 29-летний Кокорин сыграл первый матч за «Фиорентину» 5 февраля, соперником флорентийского клуба был миланский «Интер». Россиянин вышел на замену на 74-й минуте, писал NEWS.ru. Его команда уступила со счётом 0:2.