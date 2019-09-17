Во вторник, 17 сентября два скандально известных персонажа — Александр Кокорин и Павел Мамаев — после проведённых в заключении 11 месяцев наконец-то покинули места не столь отдалённые, и теперь готовы вернуться к профессиональной деятельности. News.ru выясняет, в каких клубах и как скоро может произойти реинкарнация отсидевших реальный срок футболистов.

Кокорин: только «Зенит»!

Сразу следует отметить, что контракт Мамаева с «Краснодаром» до сих пор продолжает действовать, а Кокорин, едва ступив за стены ИТК в Белгородской области, каким-то образом умудрился сразу подписать новое трудовое соглашение с петербургским «Зенитом». Как заявил президент питерского клуба Александр Медведев, «Зенит» намерен дать шанс Кокорину вернуться на прежний уровень, а потому подписал с Александром контракт до конца текущего сезона.

Также важно отметить, что 28-летнего форварда было разрешено дозаявить для участия в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), хотя так называемое трансферное окно (то есть период, в который можно оформлять переходы игроков из клуба в клуб) закрылось ещё 2 сентября.

Сразу же поползли слухи, что возвращать оптимальные кондиции Кокорин будет в другом клубе РПЛ, а именно в «Сочи». Дебютанта премьер-лиги в известном смысле можно назвать фарм-клубом «Зенита», поскольку владеет клубом с Черноморского побережья Борис Ротенберг, имеющий налаженные контакты с представителями «Газпрома», являющегося спонсором питерского клуба. Нынешним летом «Зенит» «ссудил» вышедшему в РПЛ «Сочи» восемь (!) своих футболистов — так почему бы Кокорину не стать девятым, хотя бы на время?

Однако руководство южан эту информацию опровергло, да и сам президент «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что Кокорин будет набирать форму только у них, и нигде более.

По мнению адвоката обоих опальных футболистов Юрия Падалко, нападающий питерской команды сможет сыграть в официальном матче ещё в нынешнем календарном году, до зимней паузы в РПЛ. Правда, выглядит это заявление сомнительно, хотя за два с половиной месяца, наверное, есть вероятность сбросить лишние килограммы, привести в порядок больное колено и вспомнить наигранные комбинации с партнёрами по команде.

Дуэт «КоМа» выходит из футбольной комы

С Мамаевым ситуация несколько иная. Едва 30-летний полузащитник (кстати, 31 год ему исполнился аккурат в день выхода на свободу, 17 сентября) угодил за решётку, руководство «Краснодара» неоднократно заявляло о желании расторгнуть контракт с футболистом. Однако дальше разговоров дело не пошло, и теперь стороны, видимо, сядут за стол переговоров, обсуждая детали возможного дальнейшего сотрудничества.

Между тем представители многих клубов РПЛ не скрывают желания видеть Мамаева в своих рядах. Об этом в своё время говорили глава Чеченской Республики и президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров и первое лицо клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов. Сейчас к ним присоединились боссы и главный тренер самарских «Крыльев Советов». Так что если Мамаев всё же не договорится с «Краснодаром», без работы в российском чемпионате он точно не останется.

Другое дело, что топ-клубы вряд ли обратят внимание на вышедшего из заключения футболиста. Разве что ЦСКА под воздействием жёсткого кадрового дефицита, вызванного эпидемией травм, может рассмотреть вариант приглашения Мамаева — тем более что Павел в своё время уже выступал за «армейцев».

В общем, эпопея Кокорина-Мамаева близка к своему завершению. Дуэт «КоМа» выходит из футбольной комы и, будем надеяться, в скором времени смешается с бодрой толпой игроков РПЛ.