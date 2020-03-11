https://static.news.ru/photo/6ec61c38-6390-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские футбольные клубы, выступающие в высшем дивизионе, будут самостоятельно принимать решение о допуске болельщиков на трибуны своих стадионов.

Клубы как организаторы матча будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион, — приводит слова источника « Р-Спорт ».

В среду, 11 марта, представители Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) не пришли к единому мнению по ограничению болельщиков на стадионах и по окончании заседания заявили об обращении к правительству Москвы за дополнительными указаниями после указа мэра города.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Пока известно, что футбольный клуб ЦСКА возместит финансовые средства, реализованные от продажи билетов, тем болельщикам, кто не сможет попасть на стадион. А столичный «Спартак» пока не принял решения относительно продаж билетов, ранее писал NEWS.ru.