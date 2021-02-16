Клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента

https://static.news.ru/photo/da6d27b4-706a-11eb-b6b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольные клубы Российской премьер-лиги выступили за то, чтобы смягчить ряд ограничений санитарных норм, ужесточённых из-за коронавируса. Основные поправки затронут продажу билетов и работу прессы.

Таким образом, социальную дистанцию на матчах предлагается определять по рекомендациям территориального органа Роспотребнадзора. До этого дистанция при рассадке болельщиков должна была составлять не менее 1,5 м.

Что касается послематчевых конференций, то теперь в них должны будут участвовать тренеры и не менее двух игроков от каждой команды. Аккредитовывать можно будет до 15 фотокорреспондентов. Их начнут допускать в чистую зону, но до игры, в перерыве и после матча они должны располагаться за первой рекламной линией.

Все предложенные поправки в санитарный регламент должен рассмотреть и утвердить исполком РФС.

Ранее стало известно, что главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сделал вторую прививку от коронавируса и не заметил у себя никаких побочных эффектов от препарата «Спутник V», сообщал NEWS.ru.