https://static.news.ru/photo/2009473e-6c3f-11ea-9475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказал мнение о том, что делать российским клубам, если их контракты с игроками истекут раньше, чем завершится нынешний сезон.

Я не вижу проблем, чтобы продлить срок действия договоров на необходимый срок с помощью дополнительного соглашения, — цитирует Зотова РИА Новости.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.