Клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона и Абхазии могут создать единый чемпионат

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Футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии могут создать объединённый чемпионат, сообщает «РБ Спорт». Команды уже ведут переговоры на этот счёт. Ожидается, что 12 июня в Москве обсудят данную инициативу.

Эта идея появилась в связи с тем, что в ближайшее время ни один из этих клубов не сможет стать членом Российского футбольного союза (РФС) из-за позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о невыполненном обещании президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца. По словам функционера, глава лиги говорил, что по итогам сезона элитный дивизион никто не покинет.