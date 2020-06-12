Клубы АПЛ разместят на форме надпись Black Lives Matter вместо фамилий

https://static.news.ru/photo/442a9f16-ac9d-11ea-bc81-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) разместят на футболках надпись Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») вместо фамилий футболистов при согласии игроков.

Идея обсуждалась 10 июня на заседании АПЛ и была поддержана руководителями всех клубов. Акция пройдёт во время первого после возобновления тура чемпионата, сообщает Times.

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет иметь возражений против данного решения. Также на футболках планируют разместить специальный знак в поддержку работников медицины за их работу во время пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионат Англии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей, с соблюдением всех требований безопасности. Турнир был приостановлен 13 марта.