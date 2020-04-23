Клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

https://static.news.ru/photo/78df84a8-853b-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) по-прежнему ведут переговоры о досрочном завершении футбольного сезона.

Как пишет The Guardian, ряд команд выступает за то, чтобы завершить сезон, несмотря на то что была договорённость о продолжении чемпионата. Команды опасаются, что может существовать риск повторного заражения коронавирусом.

Ранее представители Английской премьер-лиги (АПЛ) заявили, что чемпионат по футболу не будет возобновлён в мае. Сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно. Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля, писал NEWS.ru.