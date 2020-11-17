Клубный ЧМ по футболу пройдёт в феврале 2021 года

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Международная федерация футбола (ФИФА) определилась со сроками проведения чемпионата мира среди клубов, который первоначально должен был пройти в декабре 2020 года в Катаре.

Турнир пройдёт в феврале 2021 года. Место проведения остаётся неизменным. Пресс-служба ФИФА отмечает, что перенос связан с пандемией COVID-19 и «её продолжающимся влиянием на футбол». Чемпионат откроется 1 февраля, финал состоится 11 февраля.

ФИФА также приняла решение по женским чемпионатам мира для игроков младше 20 и 17 лет, проведению которых в 2020 году помешал коронавирус. Федерация не будет переносить турниры, а странам — хозяйкам соревнований (Коста-Рике и Индии) позволят провести женские ЧМ в 2022 году.

Ранее ФИФА также перенесла клубный ЧМ 2021 года, который должен был пройти в июне и июле в Китае. Соревнование состоится в июне 2022 года, писал NEWS.ru.