Клуб второй Бундеслиги полностью отправлен на карантин

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Испанский футбольный клуб «Барселона» недосчитался около €120–140 миллионов из-за приостановки соревнований, вызванной мировой пандемией COVID-19. За прошлый год «Барса» получила €990 миллионов — рекордный доход в своей истории.

По словам вице-президента клуба Жорди Кардонера, сорванные матчи могли принести €50 миллионов, телевизионные трансляции — около €39 миллионов. Продажа спортивной атрибутики и деятельность спортивных школ должны были принести «Барселоне» до...