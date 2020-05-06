Клуб второй Бундеслиги полностью отправлен на карантин

Немецкий футбольный клуб «Эрцгебирге Ауэ», выступающий во второй Бундеслиге, отправлен всем составом, тренерским штабом и персоналом на домашний карантин.
Такое решение было связано с обнаружением инфекции коронавируса у помощника главного тренера команды, сообщается на официальном сайте коллектива.
Клуб находится в тесном контакте с органами здравоохранения и проинформировал о сложившейся ситуации, — сообщается в заявлении.
Кроме того, в «Эрцгебирге» также сообщили, что тесты других работников клуба показали отрицательные результаты. Тест помощника наставника был повторным, первый — отрицательный. Ранее сообщалось, что после первого этапа тестирования в клубах первой и второй Бундеслиг инфекция была обнаружена у 10 человек.
Чемпионат Германии по футболу приостановлен с 13 марта из-за пандемии инфекции коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии хотят открытия всех магазинов и школ и возобновления розыгрыша Бундеслиги в мае.