«Клуб превращается в смехопанораму»: Мостовой о новом тренере «Спартака» Мостовой негативно отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака»

Фото: spartak.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом NEWS.ru отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака». Экс-игрок подверг критике это решение руководства красно-белых, усомнившись в компетентности специалиста и его авторитете «в раздевалке».

Очередная катастрофа, вообще не знаю, кто это. Ему ещё и 33 года. «Спартак» превращается в смехопанораму, людей буквально приглашают с улицы. Абаскаль для меня не авторитет и, что самое печальное, он вряд ли станет им для футболистов. Я таких тренеров на своём веку видел много. На бумаге он замечательный специалист, а на деле не знает, как остановить мяч, — рассказал Мостовой.

О назначении Абаскаля было объявлено ранее днём. 33-летний специалист до подписания контракта с российской командой возглавлял швейцарский «Базель». Длительность контракта и финансовые условия не раскрываются.

9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привёл её к победе в Кубке России.