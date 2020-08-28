Клуб КПРФ по мини-футболу стал чемпионом России

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Московский мини-футбольный клуб КПРФ впервые получил титул победителя чемпионата России. В рамках третьего матча финальной серии Суперлиги КПРФ на выезде одержал победу в серии пенальти у «Газпром-Югры».

Так, основное время матча завершилось со счётом 2:2, а дополнительное — 3:3. Счёт в серии до трёх побед стал 3-0 в пользу КПРФ. В ходе первых двух матчей на своей площадке клуб добился побед со счётом 4:3 и 4:1. Также москвичи заняли первое место по итогам регулярного чемпионата страны.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» имеет все шансы на то, чтобы победить в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил журналисту Нобелю Арустамяну нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

По его словам, «Спартак» пока не проиграл ни одного матча. Дело не только в мастерстве, но и в духе, сплоченности команды. Футбольный клуб обладает отличным коллективом, командой, руководством и тренером, подчеркнул Соболев.