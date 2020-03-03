Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» попросил игроков команды временно не делать селфи с фанатами и не давать автографов болельщикам из-за угрозы коронавируса.
Также игроков и сотрудников команды попросили избегать рукопожатий, ненужных встреч, обедов или других публичных мероприятий, сообщает пресс-служба клуба.
«Вулверхэмптон» объявил, что установит средства дезинфекции для рук на входах в тренировочную базу клуба и арену команды, а также обеденных столах и в каждой ванной комнате.
Чемпионат Английской премьер-лиги по футболу может быть сокращён или остановлен из-за вспышки коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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