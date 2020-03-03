https://static.news.ru/photo/3d44ccd6-5d69-11ea-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Chesterton/www.imago-images.de/Global Look Press

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» попросил игроков команды временно не делать селфи с фанатами и не давать автографов болельщикам из-за угрозы коронавируса.

Также игроков и сотрудников команды попросили избегать рукопожатий, ненужных встреч, обедов или других публичных мероприятий, сообщает пресс-служба клуба.

«Вулверхэмптон» объявил, что установит средства дезинфекции для рук на входах в тренировочную базу клуба и арену команды, а также обеденных столах и в каждой ванной комнате.

Чемпионат Английской премьер-лиги по футболу может быть сокращён или остановлен из-за вспышки коронавируса, ранее писал NEWS.ru.