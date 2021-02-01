Клуб «Ахмат» пожаловался в ФИФА на сбежавшего футболиста

https://static.news.ru/photo/eb528d7e-64c3-11eb-bddd-96000091f725_660.jpg Аблай Мбенг Фото: vk.com/fcakhmat

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» пожаловался на сенегальского форварда команды Аблая Мбенга в Международную федерацию футбола (ФИФА). Тот покинул клуб и не выходит на связь.

Африканец самовольно покинул клуб ещё в августе. При этом невозможно связаться с ним, сообщил спортивный директор грозненцев Руслан Газзаев Sport24.

«Ахмат» подал в палату по разрешению споров ФИФА претензию. Теперь клуб будет добиваться применения к Мбенгу спортивных и финансовых санкций.

28-летний Мбенг подписал контракт с «Ахматом» в 2015 году. За грозненскую команду африканский форвард провёл 112 матчей и забил 23 мяча.

Некоторое время назад появилась информация о блокировке официальных YouTube-каналов «Ахмата». На главной странице сайта клуба есть прямые ссылки на три соцсети — «ВКонтакте», Twitter и YouTube. При попытке перейти на канал «Ахмата» в видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна».

Компания Google сообщила, что Министерство финансов США требует соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Поскольку OFAC признало эти каналы как находящиеся под санкциями, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов, писал NEWS.ru.