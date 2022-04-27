Клиника из Финляндии приостановила сотрудничество со «Спартаком» Клиника из Финляндии приостановила сотрудничество со «Спартаком»

Финская клиника, врачи которой делали операцию защитнику московского «Спартака» Павлу Маслову, больше не будет принимать новые обращения от российского клуба. Больница уведомила красно-белых о приостановке сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам, — сообщил Зеленов.

В прошлый раз россиянин выходил на поле 10 мая 2021 года. В августе 2021 года он в финской клинике перенёс операцию по восстановлению четырехглавых мышц.

25 апреля спортивный журналист и блогер Василий Уткин пожелал «катастрофы» управляющим «Спартака».