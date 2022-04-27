Финская клиника, врачи которой делали операцию защитнику московского «Спартака» Павлу Маслову, больше не будет принимать новые обращения от российского клуба. Больница уведомила красно-белых о приостановке сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам, — сообщил Зеленов.
В прошлый раз россиянин выходил на поле 10 мая 2021 года. В августе 2021 года он в финской клинике перенёс операцию по восстановлению четырехглавых мышц.
25 апреля спортивный журналист и блогер Василий Уткин пожелал «катастрофы» управляющим «Спартака».