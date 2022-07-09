Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо рассказал, останется ли он в клубе. Многие российские легионеры прервали контракты с командами Российской Премьер-лиге на фоне санкций.
Мое главное желание — остаться в клубе. У меня ещё четыре-пять лет по контакту. Я полностью счастлив в «Зените». Если в отделенном будущем появится какой-то вариант, который устроит и меня, и клуб, то мы его рассмотрим. Мои все ближайшие планы связаны с этой командой, — сказал Клаудиньо.
«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом. 4:0 в Суперкубке России. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил прощения у болельщиков за поражение.