Мое главное желание — остаться в клубе. У меня ещё четыре-пять лет по контакту. Я полностью счастлив в «Зените». Если в отделенном будущем появится какой-то вариант, который устроит и меня, и клуб, то мы его рассмотрим. Мои все ближайшие планы связаны с этой командой, — сказал Клаудиньо.