Класс бьет: как «Зенит» разделался со «Спартаком» в главном матче осени Петербургский клуб победил красно-белых со счетом 2:1, но мог забить гораздо больше

Российский футбол в нынешнем сезоне по независящим о него причинам варится в собственном соку. Ни клубы, ни сборная, не могут играть на международном уровне, поэтому внутренние баталии остаются единственным блюдом, доступным поклонникам отечественного футбола. В связи с этим, важные матчи чемпионата превращаются в знаковые события. Именно им стала встреча лидеров РПЛ «Спартака» и «Зенита», которая предсказуемо получилась остросюжетной. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Время первых

Команды перед стартом встречи находились в лидерах по потерянным очкам. И если для «Зенита» в последние годы это абсолютно привычная ситуация, то «Спартак» в нынешнем сезоне многим преподнес сюрприз. После прихода в клуб молодого и мало кому известного испанца Гилермо Абаскаля красно-белые расцвели и временами демонстрируют футбол, который приводит спартаковских болельщиков в экстаз.

В семи турах москвичи наколотили 18 мячей, одержали пять побед и заставили говорить о себе как о коллективе, способном навязать борьбу бессменному чемпиону. Даже самые отвязные скептики из числа спартаковских ветеранов признают, что на «Спартак» Абаскаля временами очень приятно смотреть.

Здесь я вижу действительно потрясающую работу тренера. Посмотрите, как мяч у них ходит, ну все просто потрясающе. Это уже быстрый пас в касание и прочее, и прочее. Это все такие тренерские наработки. И игрокам это нравится, - рассказывал «Матч ТВ» Евгений Ловчев.

Стабильно яркая игра «Зенита», в отличие от того же в исполнении «Спартака», уже давно никого не удивляет. Команда представляет собой симбиоз из высококлассных латиноамериканских легионеров и игроков сборной России, а также имеет скамейку, которой могут позавидовать некоторые клубы из топ-чемпионатов. К матчу со «Спартаком» петербургская команда подошла в ранге лидера чемпионата без единого поражения и считалась безоговорочным фаворитом.

Отдельная интрига была в том, какие выводы Абаскаль сделает из июльского разгрома от «Зенита» в Суперкубке. Тогда красно-белые очень недурно выглядели в течение первых 30 минут, но все равно потерпели крупное поражение со счетом 0:4.

Фартовая столица

Тренеры обеих команд не удивили выбором стартовых составов. На поле с первых минут появились те, кто чаще всех попадал в старт в нынешнем сезоне. Отдельного упоминания были достойны лишь вынужденная рокировка Александра Селихова на тезку Максименко в воротах «Спартака», а также отсутствие в стартовом составе «Зенита» экс-спартаковца Зелимхана Бакаева.

«Спартак» начал матч активнее. Москвичи на правах хозяев с первых минут взяли мяч под контроль и провели несколько хороших атак. Уже на второй минуте забивать мог Михаил Игнатов, но полузащитник красно-белых из выгодной позиции почему-то не пробил головой по воротам, а сделал безадресную скидку.

На пятой минуте стопроцентный момент у своих ворот организовал Максименко: вратарь «Спартака» в безобидной ситуации в своей штрафной отпасовал на вингера «Зенита» Андрея Мостового, который промедлил с ударом и не воспользовался подарком.

Ближе к 15-й минуте инициатива перешла к «Зениту». Сине-бело-голубые больше и острее атаковали, а также успешно душили попытки хозяев переходить в наступление мощным прессингом. «Спартаку» временами приходилось очень туго: «Зенит» сочинял одну комбинацию за другой, нагнетая давление у чужих ворот. Казалось, что гол гостей вот-вот состоится.

Однако получилось все с точностью до наоборот. «Спартаку» на 21-й минуте наконец удалась быстрая атака: Игнатов забросил мяч на Соболева, тот сделал скидку на Мартинса, который ворвался в штрафную. Хавбек вернул мяч форварду, тот одним движением развернул Деяна Ловрена, а вторым вколотил мяч в сетку. Блестящий гол!

После забитого мяча характер игры не поменялся. «Зенит» продолжил атаковать и создавал один стопроцентный момент за другим. До поры до времени «Спартак» «отскакивал» благодаря феноменальной расточительности гостей. «Зенит» мог смело забить мяча три-четыре, но ушел на перерыв с нулем. Хозяева чудом сохранили преимущество.

Час расплаты

В начале второго тайма фарт москвичей улетучился. Ловрен после подачи углового оказался самым расторопным в чужой штрафной и протолкнул мяч в сетку. «Зенит» забил в неочевидной и весьма курьезной ситуации, но, главное, наконец-таки это сделал.

Практически сразу «Зениту» удалось развить успех. В ходе очередной красивой комбинации партнеры вывели на ударную позицию Андрея Мостового, который будто рукой уложил мяч в дальний угол. Кошмарный для «Спартака» сценарий полностью вытекал из логики игры.

Поведя в счете, «Зенит» оказался в очень комфортной для себя ситуации. «Спартак» был вынужден бежать всей командой отыгрываться, оставляя оголенные тылы. «Зенит» с радостью этим пользовался и смог соорудить несколько классных контратак. «Спартак» же выглядел обреченным и совершенно ничего не мог придумать впереди. Единственный опасный момент у москвичей возник в концовке игры. Промес прицельно пробил из пределов штрафной под перекладину, но Михаил Кержаков спас свою команду.

Встреча завершилась со счетом 2:1 и, наверняка, разочаровала всех, кроме поклонников «Зенита». Действующий чемпион выглядел командой из другой лиги и уж слишком спокойно и обстоятельно разобрался с претендентом. Петербургский клуб был хорош во всем, кроме реализации моментов, так что итоговый счет совершенно не отражает происходившее на поле. «Спартак» должен был в очередной раз крупно проиграть «Зениту».

Матч показал, что Абаскалю еще много над чем нужно работать. Спартаковцы не успевали за взвинтившими скорости атакующими футболистами «Зенита» и отвратительно справлялись с прессингом. В команде также не нашлось лидера, который в сложный момент смог бы повести партнеров за собой. Нечто похожее было в проигранной встрече с «Динамо».

На данный момент красно-белые не выглядят реальными претендентами на чемпионство, а вот «Зенит» фантастически хорош. Пока все идет к тому, что титул в пятый раз подряд отправится в Санкт-Петербург. Правда, впереди еще целых 22 тура.

