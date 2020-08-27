Кирилл Панченко стал самым высокооплачиваемым игроком «Тамбова»

https://static.news.ru/photo/55e9909e-e862-11ea-89ae-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Панченко Фото: fc-tambov.ru

Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Кирилл Панченко зарабатывает порядка 1 млн рублей в месяц.

Такую информацию представил «РБ-Спорт».

Известно, что 30-летний футболист заключил контракт с «Тамбовом» перед стартом сезона-2020/21. В начале июля у него истёк срок действия соглашения с московским «Динамо», за которое он выступал с 2016 года.

Примечательно, что после «Динамо» Панченко столкнулся с понижением зарплаты почти в семь раз. Несмотря на то что более выгодные предложения делали «Арсенал» и «Урал», футболист согласился на контракт с «Тамбовом».

В ходе прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Панченко забил два гола в 22 матчах. Ранее нападающий выступал за ЦСКА, «Томь», «Мордовию», «Ставрополь» и «Нижний Новгород». В этом сезоне футболист сыграл за новую команду пять матчей, только в одном выходя в стартовом составе, и забил один гол.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче пятого тура РПЛ «Тамбов» встретился с «Сочи» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игра завершилась победой сочинцев со счётом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа. В ходе встречи главный арбитр Алексей Матюнин показал две жёлтые карточки — первая досталась защитнику «Сочи» Тимофею Маргасову, а вторая — нападающему «Тамбова» Герману Онугхе.