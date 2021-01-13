Кирилл Новиков стал главным тренером ФК «Нефтехимик»

https://static.news.ru/photo/45a21a0a-55b6-11eb-9943-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главным тренером ФК «Нефтехимик» назначили Кирилла Новикова, передаёт пресс-служба команды. До этого он являлся наставником московского «Динамо». Специалист является бывшим футболистом, мастером спорта и арбитром региональной категории. Кроме того, его отец — Александр Новиков, выступавший за «Динамо» на позиции полузащитника.

Кирилл Новиков отметил, что перед ним поставили задачу до конца текущего сезона — «выигрывать в каждом матче».

Добиваться успеха. Турнирная таблица в конце чемпионата покажет, какое место мы заслуживаем. Сейчас есть отличная возможность более плотно познакомиться с командой в реальных условиях, а не по видеонарезкам. <...> Хочется сделать более атакующую команду, которая умеет действовать с позиции силы, — заявил специалист.

Тренер также попросил фанатов клуба поддерживать команду так, как они это делали на протяжении чемпионата. Новиков добавил, что игроки, в свою очередь, постараются радовать болельщиков результатами на поле.

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