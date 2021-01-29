Килиана Мбаппе пытаются убедить перейти в «Ливерпуль»

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Футбольный клуб «Ливерпуль» проявляет интерес к 22-летнему нападающему ПСЖ и сборной Франции Килиану Мбаппе.

Как сообщает Canal+, игрок английской команды Фабиньо пообещал французу, что тот станет настоящей звездой, если перейдёт в «Ливерпуль». Мбаппе и Фабиньо в прошлом играли вместе за «Монако» и сейчас часто общаются.

Кроме того, по данным французского телеканала, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп активно контактирует с окружением Мбаппе, пытаясь убедить близких футболисту людей в том, что ему следует переехать в Англию.

Контакт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года. В текущем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провёл за ПСЖ 17 матчей, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач. В 2018 году Мбаппе в составе национальной сборной стал чемпионом мира.

Как писал NEWS.ru, Мбаппе занял третье место в рейтинге лучших футболистов 2020 года по версии испанского издания Marca. Француза обошли игроки мюнхенской «Баварии» — Йозуа Киммих и Роберт Левандовски, занявшие второе и первое места.