Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира Transfermarkt: рыночная стоимость Мбаппе выросла до €180 млн евро

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом на планете, согласно данным портала Transfermarkt. Рыночная стоимость 24-летнего игрока выросла со €160 млн евро до €180 млн евро.

Его рыночная стоимость выросла со 160 млн евро до 180 млн евро после завоевания «Золотой бутсы» на чемпионате мира 2022, проведя свою команду до самого финала, — указано на портале.

18 декабря сборная Аргентины выиграла у Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее — 4:2.

Счет в матче открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. На 36-й Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины.

Во втором тайме французы отыгрались в концовке благодаря двум мячам Киллиана Мбаппе: на 80-й он реализовал пенальти, а спустя минуту сравнял счет ударом в дальний нижний угол.

Матч перешел в дополнительное время, где Месси вновь вывел Аргентину вперед на 109-й минуте. Сборная Франции получила право еще на один пенальти на 118-й минуте, который также реализовал Мбаппе. Он стал автором первого хет-трика в финале ЧМ с 1966 года, когда три мяча забил англичанин Джефф Херст, в той встрече сборная Англии обыграла команду ФРГ со счетом 4:2.