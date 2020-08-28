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Футбол

Кикнадзе заявил, что мог продать Миранчука дороже

05:25, 31 августа 2020
Алексей Миранчук Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе дал оценку трансферу футболиста Алексея Миранчука. По его словам, условия продажи полузащитника в итальянскую «Аталанту» могли быть для клуба более выгодными.

Я недоволен условиями. Сидела заноза в виде €8 млн, о которой знали все в Европе. Она серьёзно повлияла. Думаю, что следующие трансферы будут сделаны гораздо серьёзнее, — отметил гендиректор в беседе с «СЭ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным источников, «Аталанта» согласовала трансфер с 24-летним полузащитником за €14,5 млн. Контракт рассчитан на пять лет, заработная плата составит около €2 млн в год. «Железнодорожники» пока не подтверждают деталей договорённости.

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