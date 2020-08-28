Кикнадзе заявил, что мог продать Миранчука дороже

https://static.news.ru/photo/922fdd2a-eb31-11ea-87df-fa163e074e61_660.jpgАлексей МиранчукФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе дал оценку трансферу футболиста Алексея Миранчука. По его словам, условия продажи полузащитника в итальянскую «Аталанту» могли быть для клуба более выгодными.
Я недоволен условиями. Сидела заноза в виде €8 млн, о которой знали все в Европе. Она серьёзно повлияла. Думаю, что следующие трансферы будут сделаны гораздо серьёзнее, — отметил гендиректор в беседе с «СЭ».
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным источников, «Аталанта» согласовала трансфер с 24-летним полузащитником за €14,5 млн. Контракт рассчитан на пять лет, заработная плата составит около €2 млн в год. «Железнодорожники» пока не подтверждают деталей договорённости.