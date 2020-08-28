Кикнадзе заявил, что мог продать Миранчука дороже

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Разговоры о возможном переезде Алексея Миранчука в Европу шли очень давно, но особенно они обострились этим летом. За полузащитником «Локомотива» выстроился целый шлейф из европейских грандов. «Ювентус», «Милан», «Лацио» — все эти клубы так или иначе проявляли интерес к российскому футболисту. Однако в итоге в борьбе за Миранчука «Аталанта» оказалась убедительней остальных. 30 августа «железнодорожники» официально подтвердили договорённость с клубом из Бергамо, а сам Алексей попрощался с болельщиками «красно-зелёных» после матча «Локомотив» — «Зенит». Почему это самый удачный момент для Миранчука, чтобы перебраться в Европу — рассказывает NEWS.ru.

Об условиях контракта накануне объявили итальянские СМИ. По данным источников, «Аталанта» согласовала трансфер с 24-летним полузащитником за €14,5 млн. Контракт рассчитан на пять лет, заработная плата составит около €2 млн...