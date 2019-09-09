https://static.news.ru/photo/af8cfc16-d2ed-11e9-9061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе назвал трансферную стоимость полузащитников команды — братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Кроме того, функционер подчеркнул, что «Локомотив» расстанется со своими лидерами только в случае очень щедрого предложения.

Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 миллионов? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьёзным клубом, — €85 миллионов. Если ребятам и уходить, то либо в серьёзный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьёзному клубу. И точно уходить за очень большие деньги, — сказал Кикнадзе.

Также Кикнадзе отметил, что на продаже одного из братьев Миранчуков «Локомотив» планирует выручить больше, чем за полузащитника «Монако» Александра Головина, который перешёл во французский клуб из ЦСКА за €30 миллионов летом прошлого года.

Если один из Миранчуков уйдёт, то за большие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж, — цитирует Кикнадзе «Чемпионат» .

Кикнадзе рассказал, кого ещё мог подписать «Локомотив», ранее писал News.ru.