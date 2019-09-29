Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы «железнодорожников» над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России дал свою оценку работе судейской бригады.

— В последние минуты встречи вам не было страшно за результат?

— Мне кажется, что весь матч получился хорошим, болельщики получили большое удовольствие. Поэтому не сказал бы, что было какое-то опасение.

— Как судейство оцените? Было много отмененных голов.

— Я вам скажу так: предвзятости в решениях судья я не вижу, а это самое главное. А так, конечно, у «Зенита» и у нас претензий много по работе судейской бригады. Но добавлю, что никакой предвзятости нет. В тех моментах, когда судье показалось, что было нарушение — он свистнул.

fclm.ru

— Говорили, что Алексей Миранчук уже практически выздоровел, но на игру с «Зенитом» хавбек не попал даже в заявку. Поберегли к Лиге чемпионов?

— Этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу. Уверен, что Юрий Павлович (Сёмин. — News.ru) сможет вам на него развернуто ответить. Он на подходе, лучше не рисковать.

— Если говорить о тех моментах, когда судье приходилось смотреть повторы....

— По ним ничья — 1:1. Что тут ещё можно сказать? Судья отменил по одному голу каждой из команд.

— VAR исправил ошибки рефери?

— Мы пережили томительные секунды ожидания в конце матча, чтобы узнать засчитали гол или нет. Точно такие же эмоции пережили коллеги из «Зенита» в тот момент, когда начали пересматривать мяч Фёдора Смолова. Это достаточно болезненная история. Есть выражение: «Закон суров, но справедлив». Система видеопомощи арбитрам суровая, беспощадна, тормозит игру, но справедлива. Если рассматривать все под таким углом, то система вполне себя оправдала.

Гжегож Крыховяк fclm.ru

— Многие считают, что в игре «Зенита» и «Локомотива» сошлись два главных кандидата на титул чемпиона в этом сезоне. Разделяете эту точку зрения?

— Я бы не загадывал, так как впереди ещё очень много матчей. Мы стараемся идти от игры к игре. Следующая встреча у нас во вторник, так что все внимание сейчас будет устремлено лишь на неё. А чемпионы или нет — это мы будем по весне смотреть.

— То есть нет ощущения, что в нашем чемпионате есть «Зенит» и «Локомотив», а уже дальше идут все остальные?

— Нет. Мне наоборот показалось, что начало премьер-лиги убедительно показало, что это не так. У нас очки теряют все, в том числе и явные лидеры.

— Успеете восстановиться ко встрече с мадридским «Атлетико»?

— Должны. У победителей раны заживают быстрее (улыбается).

— Стало ли неожиданностью то, что только «Локомотив» успешно начал свой путь в еврокубках, обыграв на выезде «Байер»?

— Почему только «Локомотив»? Ничья на чужом поле, которой добился «Зенит» — это тоже очень положительный результат для нашей страны. С большими надеждами буду ждать предстоящих матчей в еврокубках наших ЦСКА и «Краснодара». Они волевые, обученные и бегущие. Тот негативный урок, который они получили в первом туре, должен помочь им провести гораздо лучше следующие матчи.