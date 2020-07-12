Кикнадзе назвал фамилии игроков, которые покинут «Локомотив»

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе сообщил болельщикам, кто точно покинет и останется в команде по окончании сезона.
Эдер остается в «Локомотиве», контракт продлен автоматически. Что касается Джефферсона Фарфана и Мацея Рыбуса, то вопрос остается открытым. Александр Коломейцев покидает «Локомотив», — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы».
Спортивный функционер также выразил заинтересованность в нападающем «Сочи» Александре Кокорине, который выступает за коллектив на правах аренды.
Кокорина считаю одним из лучших игроков чемпионата России. И с учётом локомотивского прошлого вариант интересен. Но масса сложностей, даже не только про ту историю с заключением, — добавил он.
Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы, писал NEWS.ru.
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