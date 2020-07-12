Кикнадзе назвал фамилии игроков, которые покинут «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/a8e55fe2-c46f-11ea-b47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе сообщил болельщикам, кто точно покинет и останется в команде по окончании сезона.

Эдер остается в «Локомотиве», контракт продлен автоматически. Что касается Джефферсона Фарфана и Мацея Рыбуса, то вопрос остается открытым. Александр Коломейцев покидает «Локомотив», — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы».

Спортивный функционер также выразил заинтересованность в нападающем «Сочи» Александре Кокорине, который выступает за коллектив на правах аренды.

Кокорина считаю одним из лучших игроков чемпионата России. И с учётом локомотивского прошлого вариант интересен. Но масса сложностей, даже не только про ту историю с заключением, — добавил он.

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы, писал NEWS.ru.