Кержаков рассказал об отсутствии нового контракта с «Нижним Новгородом»

Александр Кержаков / Фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о том, что у него закончился контракт с клубом, сообщает «Чемпионат.com». По словам специалиста, новое соглашение не подписано.

Контракт перестал действовать с сегодняшнего дня — 1 июня. Веду ли с клубом переговоры? Ну поверхностно что-то обсуждается, но никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» сейчас нет, — заявил Кержаков.

Специалист возглавил команду перед началом минувшего сезона. Под его руководством дебютант РПЛ «Нижний Новгород» занял в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что 1 июня в России вступил в силу закон о Fan ID. Теперь футбольные матчи можно будет посещать только при наличии паспорта болельщика.