Кержаков порассуждал о возможности возглавить «Спартак» Тренер Кержаков рассказал, что не представляет себя на посту тренера «Спартака»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Кержаков

Российский тренер Александр Кержаков порассуждал о вариантах продолжения карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам специалиста, он не представляет себя работающим в московском «Спартаке».

При этом Кержаков не стал говорить о том, что точно никогда не возглавит «красно-белых». Он повторил, что не представляет себя в этой роли. Тренер добавил, что переговоры с «Нижним Новгородом» о новом контракте пока не завершены.

1 июня Кержаков заявил о том, что «Нижний Новгород» не предложил ему продлить контракт, срок действия которого истек. Он рассказал лишь о поверхностных обсуждениях дальнейшего сотрудничества.

Специалист возглавил команду перед началом минувшего сезона. Под его руководством дебютант Российской премьер-лиги «Нижний Новгород» занял в чемпионате России 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.