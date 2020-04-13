Кержаков будет рад, если Дзюба побьёт его рекорд в сборной РФ по футболу

https://static.news.ru/photo/2aaa5abe-7d85-11ea-b7e8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кержаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший нападающий петербургского «Зенита», главный тренер юношеской команды России по футболу Александр Кержаков рассказал, что порадуется, если его рекорд по количеству забитых мячей в национальной сборной будет побит.

Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно, — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Кержаков забил 30 голов за сборную России по футболу. На данный момент в активе Артёма Дзюбы 24 мяча.

Как ранее писал NEWS.ru, блогер Василий Уткин вспомнил о начале карьеры Дзюбы. По словам комментатора, футболист украл деньги у товарища в раздевалке, а потом увёл жену у лучшего друга. Уткин недоумевает, почему капитан сборной остаётся кумиром для миллионов.