Кечинов объяснил причину руководства «Спартака» уволить Газизова

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Бразилец по происхождению Марио Фернандес, получивший российское гражданство и выступающий за футбольный клуб ЦСКА и сборную России по футболу, признался, что преодолевает все трудности ради этого вида спорта.

Я честен перед вами, когда говорю, что всё это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом, — сказал спортсмен в интервью KP.RU. Он...