Кечинов объяснил причину руководства «Спартака» уволить Газизова

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов объяснил причины решения руководства «красно-белых» уволить с должности генерального директора Шамиля Газизова.
Не думаю, что на его уход мог повлиять фактор открытости, даже если руководство не устраивали какие-то слова, сказанные Шамилем СМИ. Думаю, что руководство не устраивали те футболисты, которых привёл Газизов. Они проявили себя не в полной мере. Речь идёт об Александре Кокорине, Остоне Урунове и Викторе Мозесе. Поэтому и была сделана ставка на Дмитрия Попова в роли спортивного директора, который в своё время неплохо справлялся с работой, приводил игроков, которые становились лидерами команды, — сказал Кечинов корреспонденту NEWS.ru.
Во вторник «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым. Решением совета директоров руководство «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.
Ранее капитан футбольного клуба «Спартак» (Москва), игрок сборной России Георгий Джикия признался, что у игроков команды «потрясающие» отношения с гендиректором Шамилем Газизовым, писал NEWS.ru.