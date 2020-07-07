Кечинов назвал причину отставки Цорна с поста гендиректора «Спартака»

https://static.news.ru/photo/6fa2db76-c04e-11ea-adaa-fa163e074e61_660.jpg Валерий Кечинов Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что решение «красно-белых» прекратить сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном, является верным. По его словам, он не показал никакого результата — руководство и болельщики были недовольны.

Он занимался селекцией, приглашал футболистов, которые должны были усилить команду, но этого не произошло. Все видели, сколько «Спартак» отдал за Тиля, который практически не играл, приход в команду Шюррле, который ничего не показал. Это и послужило главной причиной его увольнения, — сказал Кечинов корреспонденту NEWS.ru.

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2109 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков прокомментировал решение совета директоров команды прекратить сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном, ранее писал NEWS.ru.