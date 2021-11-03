КДК РФС наказал «Спартак» закрытием двух секторов на один матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно наказал московский «Спартак» закрытием двух секторов трибуны B стадиона «Открытие Банк Арена» на один матч. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

В соответствии со ст. 112 Дисциплинарного регламента РФС и п. 34 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 80 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 (трибуна В) стадиона на один ближайший домашний матч условно», — заявили в КДК РФС.

Отмечается, что поводом для наказания стало поведение фанатов московского «Спартака» на матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

Также был наказан главный тренер московского «Спартака» Руй Витория. Португальский специалист оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны во время встречи с ростовчанами.

Матч 13-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Ростовом» завершился со счётом 1:1. Красно-белые открыли счёт на 78-й минуте усилиями Руслана Литвинова, а на пятой компенсированной минуте пропустили ответный мяч. Автором гола стал Даниил Глебов.