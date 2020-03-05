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Старший тренер футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Игорь Семшов дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Семшов в связи с нецензурной бранью дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 тысяч рублей, — сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

За последние два года это третий случай у Семшова.

Поэтому с дисциплинарной точки зрения это является рецидивом. Никаких условных наказаний не может быть, — сказал Григорьянц.

В матче 20-го тура РПЛ против «Сочи» Семшов использовал нецензурную брань в адрес судей.

Ранее Семшов подвергался дисквалификации будучи главным тренером новомосковского «Химика», писал NEWS.ru.