https://static.news.ru/photo/d51cdcc6-b91b-11e9-a916-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Торпедо Москва»/vk.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб «Торпедо» и главного тренера Сергея Игнашевича.

За демонстративное фактическое исполнение обязанностей наставника команды он оштрафован на 100 тыс. рублей, а сам клуб — на 500 тыс., сообщает ТАСС .

Российский футбольный союз (РФС) в июле 2019 года разослал письма с предупреждением о недопустимости руководства командой, если специалист не имеет категории Pro, после инцидента с наставником «Краснодара» Мурадом Мусаевым, которого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал от участия в еврокубках до получения необходимой лицензии.

Сергей Игнашевич, являясь фактическим главным тренером, не имеет должной лицензии.

«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и после шести туров располагается на пятом месте с 13 очками.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно дисквалифицировал стадион «Ростова» по итогам матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (2:2), после которого на болельщиков москвичей напал ОМОН, ранее писал News.ru.