Кавазашвили рассказал, как сборная России должна сыграть с Ираном Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили: Россия должна показать работу команды в матче с Ираном

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Анзор Кавазашвили

Экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил в интервью NEWS.ru, что товарищеский матч между сборной России и Ирана, который пройдет в Тегеране 23 марта, должен продемонстрировать работу команды. По его словам, в будущем необходимо рассчитывать на создание полноценной сборной команды для международных турниров.

Для меня сегодня главное, чтобы на поле была настоящая команда. Карпину важно определить молодых, талантливых ребят не старше 25 лет для того, чтобы наигрывать состав на перспективу. Тренерский штаб должен думать, как мы через три-четыре года, когда будем участвовать в международных турнирах на уровне сборных, чтобы была уже готовая команда не старше 30 лет, — сказал Кавазашвили.

По его мнению, сегодня сборная должна сыграть в атакующий футбол, владеть мячом и контролировать ситуацию на поле, быстро выбегать из обороны в атаку за счет быстрых футболистов и создавать моменты. Чтобы это случилось, нужно выпустить двух нападающих, которые будут забивать голы.



Кавазашвили отказался сделать точный прогноз на матч, но сказал, что результат важен для имиджа страны и для будущего Валерия Карпина на посту главного тренера команды.

Матч с Ираном будет первым для сборной России в 2023 году. Национальную команду и клубы отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА после начала спецоперации на территории Украины. Национальная команда за 2022 год сыграла только три товарищеских матча — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).