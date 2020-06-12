Кавани хочет получать в «Интере» около €12 млн в год

https://static.news.ru/photo/695d3c3e-acc6-11ea-90b7-fa163e074e61_660.jpg Эдинсон Кавани Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уругвайский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани после перехода в итальянский «Интер» хочет получать зарплату в размере €12 млн в год.

Руководство «Интера» не готово платить футболисту такую сумму, из-за этого переговоры могут сорваться, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Кавани с ПСЖ истекает в июне. Он выступает за парижскую команду с 2013 года и является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, забив 200 голов в 301 матче в разных турнирах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от приобретения бразильского нападающего Неймара. ПСЖ требует от каталонцев за Неймара $175 млн и не хочет включать в сделку других игроков. Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за € 222 млн, став самым дорогим футболистом мира.