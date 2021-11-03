Катарский клуб согласился отпустить Хави в «Барселону»

Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» сообщил, что готов разрешить своему главному тренеру Хави покинуть свой пост и перейти на работу в каталонскую «Барселону». Об этом представители команды сообщили на собственной странице в Twitter.

Администрация «Аль-Садд» согласилась отпустить Хави в «Барселону» после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории «Аль-Садда», и мы желаем ему успехов, — говорится в заявлении клуба.

Хави является воспитанником «Барселоны», в структуре которой он в общей сложности провёл 24 года. В 2015 году испанский полузащитник перешёл в катарский «Аль-Садд», а впоследствии занял должность главного тренера команды.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что не исключает своего возвращения в «Барселону» в качестве спортивного директора. Футболист отметил, что хотел бы снова внести свой вклад в развитие клуба.