Арена примет полуфинал клубного чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре с 11 по 21 декабря 2019 года. Также на стадионе пройдут матч за третье место и финал турнира, сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

Education City Stadium will officially open on 18 December 2019 Qatar National Day when it hosts the FIFA Club World Cup semi-final. Situated in the heart of Education City @QF the stadium shall host matches up to the quarter-finals stage during #Qatar2022 . pic.twitter.com/GEYOruZFev