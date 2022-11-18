Катар обвинили в подкупе футболистов сборной Эквадора перед матчем ЧМ-2022

Журналист, региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора. По его словам, команды двух стран 20 ноября встретятся в матче открытия чемпионата мира и за сумму в $7,4 млн сборная из Южной Америки должна будет проиграть хозяевам турнира со счетом 0:1, сообщает РИА Новости.

Тах в соцсетях утверждает, что информацию о договорном характере матча ему подтвердили пять источников.

Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь, — цитирует агентство журналиста.

Амджад Тах является британским журналистом, однако он родом из Бахрейна, страны, у которой не самые лучшие отношения с Катаром. Ни документов, ни других фактов подкупа он не привёл.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова призвала россиян болеть на чемпионате мира по футболу в Катаре за сборную Сербии, поскольку сербы поддерживают Россию везде, где это возможно. По словам парламентария, сама она зачастую болеет за Аргентину и Уругвай, при этом сборная Германии также достойна того, чтобы болеть за нее.