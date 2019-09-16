https://static.news.ru/photo/bc76ca2a-d887-11e9-be65-fa163e074e61_660.jpg Икер Касильяс Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Голкипер футбольного клуба «Порту» и бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс рассказал, как проходит процесс восстановления после инфаркта.

Скажем так, я должен потребовать от своего сердца чего-то большего. Постепенно, — приводит слова Касильяса Marca.

В мае 2019 года 38-летний вратарь перенёс инфаркт. В июле он приступил к тренировкам. Перед стартом чемпионата Португалии «Порту» внёс Касильяса в заявку.

После пяти туров «Порту» занимает третье место. В активе команды 12 очков.

Новым генеральным директором гоночной серии «Формула Е» назначен Джейми Рейгл, который ранее был исполнительным директором футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», ранее писал News.ru.