https://static.news.ru/photo/43d88d90-51a1-11ea-b18f-fa163e074e61_660.jpg Икер Касильяс на жеребьёвке ЧЕ-2020. Фото: ALEX NICODIM/imago-images.de/Global Look Press

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс собирается принять участие в выборах президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

О своём решении Касильяс проинформировал на своей странице в Twitter, отметив, что уже сообщил о своём решении президента «Порту».

SÃ­, me presentarÃ© a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra FederaciÃ³n a la altura del mejor fÃºtbol del mundo: el de EspaÃ±a. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Касильяс перешёл в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала». В мае 2019 года футболист был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки. После этого он не принимал участия в официальных матчах.

В составе сборной Испании 38-летний вратарь выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

Ранее французский журнал France Football опубликовал сборную десятилетия. Главным критерием при попадании в команду стало присутствие футболиста в топ-10 претендентов на награду «Золотой мяч». В сборную вошли испанский голкипер Икер Касильяс, хорватский полузащитник Лука Модрич, а также нападающие Лионель Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия), писал NEWS.ru.