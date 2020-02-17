Касильяс перешёл в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала». В мае 2019 года футболист был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки. После этого он не принимал участия в официальных матчах.
В составе сборной Испании 38-летний вратарь выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).
Ранее французский журнал France Football опубликовал сборную десятилетия. Главным критерием при попадании в команду стало присутствие футболиста в топ-10 претендентов на награду «Золотой мяч». В сборную вошли испанский голкипер Икер Касильяс, хорватский полузащитник Лука Модрич, а также нападающие Лионель Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия), писал NEWS.ru.