Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи рассказал, как строятся тренировки судей во время приостановки чемпионата России из-за распространения коронавируса.

Мы отправим коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки. Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома, — приводит слова Кашшаи пресс-служба РФС.

Ранее РФС приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

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