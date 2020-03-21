https://static.news.ru/photo/635cf198-6c44-11ea-9932-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи рассказал, как строятся тренировки судей во время приостановки чемпионата России из-за распространения коронавируса.
Мы отправим коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки. Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома, — приводит слова Кашшаи пресс-служба РФС.