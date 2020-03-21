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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказал мнение о том, что делать российским клубам, если их контракты с игроками истекут раньше, чем завершится нынешний сезон.

Я не вижу проблем, чтобы продлить срок действия договоров на необходимый срок с помощью дополнительного соглашения, — цитирует Зотова РИА Новости. Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных...