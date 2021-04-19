Карреру уволили с поста главного тренера «Бари» после двух месяцев работы

https://static.news.ru/photo/dfd95bbe-a120-11eb-be73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в Серии С. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Клуб с уважением относится к мужчинам и профессионалам и благодарит Карреру за работу, проделанную у руля "красно-белых". Клуб и его сотрудники желают Массимо всего наилучшего в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

Каррера возглавил «Бари» в феврале. Под его руководством клуб провёл 12 матчей, в которых одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

В период с 2016 по 2018 год итальянский специалист возглавлял московский «Спартак». В 2017-м Массимо Каррера привёл «красно-белых» к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что 12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».