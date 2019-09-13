https://static.news.ru/photo/d9cd101c-d548-11e9-ae3d-fa163e074e61_660.jpg Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Массимо Каррера заявил, что у него не было конфликта с экс-капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым.

У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине, — приводит слова Карреры Sport24 .

Тренер предположил, что возможно, Глушаков был недоволен тем фактом, что иногда не выходил в стартовом составе.

Ранее Глушков объяснил, как итальянский специалист возглавил «Спартак», писал News.ru.