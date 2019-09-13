Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Массимо Каррера заявил, что у него не было конфликта с экс-капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым.
У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине, — приводит слова Карреры
Sport24.
Тренер предположил, что возможно, Глушаков был недоволен тем фактом, что иногда не выходил в стартовом составе.
Ранее Глушков объяснил, как итальянский специалист возглавил «Спартак», писал News.ru.