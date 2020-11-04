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Футбол

Каррера пропустит матч с «Зарёй» из-за высокой температуры

16:12, 04 ноября 2020
Массимо Каррера Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер греческого футбольного клуба АЕК Массимо Каррера из-за высокой температуры не полетел с командой на матч Лиги Европы против украинской «Зари».

Встреча запланирована на 5 ноября и состоится на Украине.

Как уточняет портал onsports.gr, 3 ноября у Карреры появилась температура, наставник уведомил об этом клубного врача. 4 ноября бывший тренер московского «Спартака» вновь выявил у себя температуру. Никаких других симптомов у Карреры нет, в ближайшее время он сдаст тест на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что в ФК «Вольфсберг», который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие в настоящее время сидят на домашнем карантине и находятся под наблюдением врачей.

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