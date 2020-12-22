Каррера покинул пост главного тренера клуба АЕК через год после назначения

https://static.news.ru/photo/b712fbde-447f-11eb-9d37-fa163e074e61_660.jpg Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Греческий футбольный клуб АЕК объявил, что итальянский специалист Массимо Каррера уходит с поста главного тренера.

Специалист работал в греческом клубе с 8 декабря 2019 года и провёл 50 матчей. Под его руководством клуб добился 27 побед и 12 ничьих, а также потерпел 11 поражений. В чемпионате Греции АЕК находится на 4-м месте, отставая от лидера турнира «Олимпиакоса» на 8 очков.

Прошлый сезон клуб закончил на третьей строчке турнирной таблицы, а в финале Кубка Греции уступил «Олимпиакосу» с минимальным счётом. В Лиге Европы АЕК занял последнее место в своей группе и не вышел в плей-офф.

Массимо Каррера был помощником главного тренера в «Ювентусе» (2009–2014), в сборной Италии (2014–2016) и в московском «Спартаке» (2016). Дебют спортивного специалиста в качестве главного тренера состоялся 21 августа 2016 года, когда «красно-белые» обыграли «Краснодар» со счётом 2:0. Под руководством Карреры «Спартак» завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, а 14 июля 2017 года клуб впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. В 2018 году совет директоров команды объявил об отставке итальянского специалиста. Это произошло на фоне кризиса в игре «Спартака».

Как писал NEWS.ru, дортмундская «Боруссия» отправила в отставку наставника команды Люсьена Фавра. Причиной стало разгромное поражение от «Штутгарта» со счётом 1:5. Этот проигрыш стал третьим подряд в домашних играх. Вместо 63-летнего специалиста команду до окончания сезона будет тренировать Эдин Терзич.