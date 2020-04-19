Каррера оценил работу Тедеско в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/71fa537a-8266-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе нынешнего тренера «красно-белых» Доменико Тедеску.

«Спартаку» необходимо время. Там много молодых игроков. Тедеско может сделать крутую работу в клубе. Но я с ним незнаком, — заявил Каррера во время прямого эфира в Instagram с журналисткой Марией Командной.

55-летний Массимо Каррера был тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.

NEWS.ru писал, что ЦСКА обыграл «Спартак» в FIFA 20. За «красно-синих» играли Фёдор Чалов и Константин Кучаев, а за «красно-белых» Александр Соболев и Георгий Джикия. Киберспортивное дерби закончилось со счётом 2:1. Трансляцию вёл «Матч ТВ».