Каррера обвинил бывшего защитника «Спартака» Паршивлюка во лжи

Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартака» Массимо Каррера заявил, что защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк выдумал историю о выводе из состава бывшего игрока красно-белых. По словам Карреро, он не причастен к отстранению Паршивлюк от игр, так как защитник уже не был в составе команды, когда тренер начал работать со «Спартаком».

А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? — приводит слова Карреро «Газета.Ru».