Карпин жёстко отреагировал на ситуацию вокруг матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»

https://static.news.ru/photo/25605cac-b18d-11ea-b74f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ФК «Сочи» и дончанами.

Накануне у шестерых игроков «Ростова» были обнаружены признаки заражения коронавирусом, из-за чего 42 представителя клуба, в том числе футболисты основного и молодёжного состава, были отправлены на двухнедельный карантин. Таким образом, поединок с сочинцами, который должен был состояться 19 июня, оказался под угрозой срыва.

Реакций несколько. Первое — непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у «Сочи», разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна-единственная организация принимает решение — это РПЛ. Не РФС (Российский футбольный союз. — NEWS.ru), не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ. Второе — была похожая ситуация, когда у «Сочи» ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну? — цитирует Карпина издание «Рейтинг букмекеров».

Также наставник ростовчан задаётся вопросом, какой пункт регламента нарушила его команда, заявляя, что ответственность по переносу матчей лежит исключительно на премьер-лиге и договорённости и согласие клубов не имеют никакого значения.

Третье — перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более — даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается, — недоумевает Карпин.

Кроме того, главный тренер «жёлто-синих» жёстко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», которому буквально полгода назад пошли навстречу, перенеся поединок с «Оренбургом» из-за заболевания ангиной нескольких футболистов.

На мой взгляд, победитель конкурса «Фейр-плей года» в РПЛ уже определён. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации... Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи — получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное — получить три очка? — задаёт риторические вопросы Карпин.

В связи с форс-мажорной ситуацией «Ростов» может выставить на игру с «Сочи» воспитанников футбольной академии 2003 года рождения, ранее писал NEWS.ru.